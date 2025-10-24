El fiscal Adrián Arribas solicitó la prisión preventiva de todos los detenidos en la causa por el triple crimen que tuvo como víctimas a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, ocurrido en el partido de Florencio Varela. Además, pidió el traslado de la investigación al fuero federal en atención a la existencia de presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al secuestro, solicitud que podría resolverse en las próximas horas.

Entre los imputados figura Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, propietaria del inmueble donde se encontraron los cuerpos, junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, encontrada limpiando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, vinculada por su presencia en un vehículo de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú y reclamado en el marco de la investigación. El fiscal Arribas agravó las imputaciones contra la mayoría de los acusados.

A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio se les imputa privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes. Por tratarse una de las víctimas de edad menor, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento. En tanto, al haberse cometido presuntamente por un hombre contra una mujer mediante violencia de género, además de la modalidad criminis causa en tres hechos.

A Celeste Magalí Guerrero, Florencia Ibáñez y Daniela Ibarra se les mantuvieron las imputaciones por privación ilegal de la libertad coactiva. Se le incluyó el agravante por la pluralidad de intervinientes y por la minoría de una de las víctimas, en concurso real con homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y criminis causa en tres hechos. La causa seguirá su curso mientras la Justicia decide si acepta el pase al fuero federal.