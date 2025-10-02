Triple crimen narco: ya partió a Perú el avión que trasladará hoy al país a Matías Ozorio

El avión de la Fuerza Aérea que traerá a la Argentina a la mano derecha de “Pequeño J”, Matías Ozorio, ya partió a Perú. El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela reveló que el detenido llegará recién por la noche al país.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana.

No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación; hay secreto de sumario en la causa”, señaló el investigador.

El avión de la Fuerza Aérea, que salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia, irá directo hacia Lima y desde ahí traerá a Ozorio. Se espera que llegue hoy a la noche al país.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Arribas adelantó que el viernes será una jornada clave para la causa. No solo por la indagatoria a Ozorio, sino porque se realizará la apertura de los celulares incautados durante la investigación.

“Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, agregó Arribas, quien aclaró que no tiene claro cuánto durará el proceso de apertura.

El fiscal advirtió que continúan estableciendo el móvil del triple crimen y descartó estar reteniendo la causa para que no pase a la Justicia federal: “Solamente estoy investigando”.

Es parte de la investigación si ‘Pequeño J’ es parte de algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”, explicó Arribas.

El titular de la fiscalía de La Matanza confirmó que ninguno de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la justicia.

A su vez, detalló que la causa continúa caratulada como homicidio con características que no se ve a menudo. “Por ahora no va a cambiar la carátula”, afirmó.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas. /TN