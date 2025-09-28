Un operativo de control vehicular en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 323 puso al descubierto un presunto intento de transporte de estupefacientes en Tucumán. El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30, cuando la División Drogas Peligrosas (Didrop), en el marco de la D.S.P. N.º 40/2025, detuvo un camión Mercedes-Benz 1720 que circulaba desde Corrientes capital con destino a San Miguel de Tucumán y que transportaba productos de farmacia y mercadería para la firma FAR-MAR.

Durante la requisa, los agentes advirtieron una caja de cartón encintada que emanaba un intenso olor característico de marihuana. En presencia de testigos, procedieron a abrirla y encontraron ocho envoltorios plásticos con flores de cannabis compactadas tipo “crippy”, que arrojaron un peso total de 10,5 kilos.

El conductor del vehículo fue identificado como César Mariano Roa, de 48 años y domiciliado en la provincia de Corrientes. Por orden del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, Roa fue detenido e incomunicado. Además de la sustancia, las autoridades secuestraron el camión, un teléfono celular, documentación y la mercadería transportada.

La intervención fue dispuesta por la Secretaría de Leyes Especiales, a cargo de Mariana del Río, quien ordenó la detención incomunicada del sospechoso, el secuestro de los elementos relacionados con el hecho, el requerimiento de antecedentes y la elevación de las actuaciones pertinentes.

El procedimiento contó con la supervisión del comisario general Jorge Nacusse y del comisario mayor Rufino Medina, con la colaboración de otras áreas de la Dirección General de Drogas Peligrosas. La acción se inscribe en las labores de control y prevención del narcotráfico que se llevan adelante en la provincia.