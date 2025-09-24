Un accidente ocurrido en la mañana del martes en San Miguel de Tucumán terminó con la vida de Fabricio Emanuel Chacana, joven piloto de enduro de 20 años. Testigos relataron que, mientras circulaba en moto rumbo a su trabajo, un camión efectuó un giro imprevisto delante suyo y la maniobra provocó la colisión que le resultó fatal. La Policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar, que permaneció cortado por varias horas durante las pericias.

La noticia conmovió al ambiente del motociclismo tucumano y nacional. Chacana, exponente de las categorías juveniles, acumuló podios en competencias provinciales y nacionales y se consagró campeón tucumano 2023 en la categoría Junior; el año pasado debutó en la élite del enduro norteño. Además de su trayectoria deportiva, era exalumno del Liceo Militar General Gregorio Araoz de Lamadrid, donde fue reconocido por su rendimiento académico y disciplina.

Familiares, amigos, compañeros y referentes del deporte se acercaron a la sala velatoria de calle Junín 333 para despedirlo. Las exequias continuarán esta tarde y la inhumación de sus restos está prevista para las 18 en el Cementerio Jardín del Ángel. La comunidad deportiva recuerda a Chacana como un joven apasionado y con proyección, y expresa su pesar por la pérdida de una promesa del enduro