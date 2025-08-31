El pasado sábado por la noche, personal policial fue alertado por el Sistema de Emergencias 911 sobre un hecho vial: un conductor había perdido el control de su rodado y cayó al interior del canal del Parque Guillermina, junto al puente. Al arribar al lugar, ya se encontraba un móvil de patrulla del 911 que preservaba la escena. Allí se entrevistaron con los efectivos un sujeto de 32 años, quien manifestó haber perdido el control de su vehículo particular, un Fiat Palio blanco.

Según su relato, logró salir por sus propios medios y no presentaba lesiones aparentes. Se responsabilizó por lo sucedido y expresó que no requería asistencia médica ni intervención policial, argumentando que solo se habían registrado daños materiales y que ya gestionaría el retiro del vehículo con su grúa particular.

Se constató en el lugar que no hubo personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales. Se mantuvo la preservación de la escena hasta la finalización de las diligencias iniciales.