Un accidente de tránsito ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 20:30 horas, en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.271, en la localidad de Los Ralos, departamento de Cruz Alta, Tucumán. Este incidente involucró a un camión rastra cañera y un automóvil Toyota Etios, resultando en un herido.

El conductor del automóvil, un hombre de 73 años, fue trasladado para recibir atención médica tras sufrir lesiones en el impacto. Según información proporcionada por fuentes policiales, el camión Mercedes Benz, al mando de Facundo López, un joven de 26 años, se encontraba saliendo de un camino vecinal después de haber cargado caña de azúcar. En ese momento, el vehículo Toyota Etios, conducido por Faustino Chávez, se dirigía de sur a norte por la misma ruta, y por razones que se encuentran bajo investigación, no logró evitar la colisión con la rueda trasera del acoplado del camión.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes han expresado su deseo de que se realicen controles más rigurosos en esa área para garantizar la seguridad vial. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente y se espera que este informe sirva para tomar medidas que eviten futuros incidentes similares.

