Un terrible choque frontal se produjo en Ojo de Agua, Santiago del Estero, y dejó como saldo dos muertos. Los protagonistas fueron un micro de larga distancia y un automóvil en el cual viajaban tres personas mayores de edad.

Según informaron fuentes policiales, a las 23:45 del jueves fueron alertados de un siniestro vial sobre la Ruta 9, a la altura del km 932, en el paraje María del Huerto. Una vez en el lugar, observaron a un colectivo marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa Balut, el cual era conducido por un ciudadano jujeño, identificado como Guillermo Raúl Martínez, de 49 años.

Al ser entrevistado por los uniformados, el chofer aseguró que circulaba de sur a norte desde la provincia de Córdoba con destino a Jujuy, cuando por razones que desconoce, un automóvil marca Renault 12, se cruzó de carril y no pudo evitar colisionarlo. Producto de ello, este último rodado terminó prendido fuego y sus tres ocupantes, tendidos en la cinta asfáltica. /El Liberal

