Este domingo al mediodía se registró un siniestro vial en la ruta provincial N° 307, a la altura de los semáforos de la entrada principal de Santa Lucía, que dejó como saldo dos personas lesionadas y trasladadas al hospital local.

El incidente involucró a una motocicleta y a una bicicleta; los conductores de ambos vehículos sufrieron politraumatismos como consecuencia de la colisión. Según testigos del choque, un automóvil también resultó involucrado. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Santa Lucía y de Teniente Berdina, actuando bajo la conducción del Crío. Gustavo Medina, jefe de la dependencia. Asimismo, la División Criminalística de la Unidad Regional Oeste intervino para llevar a cabo las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del choque.

Las autoridades policiales informaron que los dos heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. No se difundieron por el momento detalles sobre el estado de salud de los involucrados ni sobre la posible imputación de responsabilidades. Las tareas en la escena incluyeron el aseguramiento del lugar y el relevamiento de pruebas, mientras que el tránsito en la zona estuvo afectado hasta tanto concluyeron las actuaciones de rigor.