Un custodio de Cristina Kirchner mató a un motochorro cuando intentaron robarle su moto

Un custodio de Cristina Kirchner mató a un motochorro que intentó robarle en el Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez.

Carlos Alberto Carranza, sargento de la Policía Federal Argentina, volvía de dejar su puesto de custodia en el departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución.

El custodio circulaba de civil en su moto Honda CG 150 blanca rumbo a su casa cuando fue interceptado por dos delincuentes en plena autopista. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a bajarse de la moto.

En ese momento, Carranza, de 47 años, se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Allí se desató un enfrentamiento a los tiros en plena vía rápida.

Los asaltantes dispararon y, tras el intercambio de balas, uno de ellos cayó muerto en el lugar. El otro huyó por un sector parquizado lindero a la autopista.

Carranza resultó ileso. En el lugar quedó abandonada la moto de los delincuentes, que no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis.

La investigación

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez.

Los detectives están analizando las cámaras de seguridad de la autopista y de los accesos cercanos para intentar identificar y localizar al delincuente prófugo.

Fuentes del caso confirmaron que Carranza estaba de franco de servicio al momento del ataque y que, por protocolo, portaba su arma reglamentaria. /TN