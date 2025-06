La localidad salteña de Tartagal está conmocionada tras la liberación de Benicio Cuellar, un profesor de inglés que pasó un año y medio preso por una denuncia de abuso sexual que resultó ser falsa.

La denuncia, presentada a fines de 2023, puso a Cuellar tras las rejas en febrero de 2024. Sin embargo, el calvario de Cuellar y su familia dio un giro inesperado días atrás, cuando una pericia psicológica reveló que la supuesta víctima nunca sufrió ningún tipo de ataque y ella misma reconoció que la acusación era inventada.

Tras ser sobreseído, el maestro denunció penalmente a la psicóloga del Distrito Judicial Tartagal, Silvia Susana Fuenzalida, por omitir presentar antes ese informe, clave para que recuperara su libertad.

El calvario de la familia Cuellar

Eliana, la hija de Benicio Cuellar, compartió con el medio local Mosconi TV Color los detalles de lo que describió como una “película de terror”.

“En febrero de 2024 lo detuvieron, el jueves y viernes fue el juicio. Un año demoró el parte psicológico en salir, determinando el perfil de la supuesta víctima, cuando ese estudio fue en marzo de 2024; mientras, se encargaron que mi padre permanezca ahí detenido, dijeron que era un monstruo”, relató con indignación.

“Era todo mentira, mi papá tendría que haber salido el año pasado y no 15 meses después, él tiene problemas de salud, está enfermo”, lamentó Eliana, que además resaltó que no existían pruebas en su contra para condenarlo.

Ahora que su padre está libre, la joven dejó en claro que no espera disculpas de la familia de la denunciante. “¿Qué hago yo con unas disculpas? No me interesa. Solo quiero estar con mi papá, acompañarlo en este proceso. No se lo deseo a nadie”, manifestó Eliana.

Y concluyó: “Ahora tenemos que volver a empezar de cero”.

Al momento de la denuncia, Cuellar trabajaba como maestro bilingüe en un colegio de Zanja Honda.