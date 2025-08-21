Un hombre fue detenido por amenazar a Osvaldo Jaldo por redes sociales

Por orden judicial, fue detenido en la mañana del jueves en Monteros un hombre acusado de amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo mediante comentarios publicados en una transmisión en vivo de Facebook durante un acto celebrado el martes pasado. La causa se inició tras la denuncia recibida cuando, en pleno discurso del mandatario, un usuario escribió: “Se presta para boletearlo al hdp (sic) ese de Jaldo como colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”.

La Jefatura de Policía remitió al juez Eduardo Martín González capturas de pantalla del comentario atribuido a R.F.S. a la División Delitos Telemáticos y Económicos. Posteriormente se realizó un informe técnico de comparación de imagen que confrontó las fotos públicas de la cuenta de Facebook del sospechoso con la imagen del Registro Nacional de las Personas (Renaper). El siguiente paso determinó que “se encontraron numerosas coincidencias en las características fisonómicas”, según consta en el expediente.

Con esos elementos, el magistrado ordenó la detención del imputado y el allanamiento de su vivienda. En el procedimiento, realizado en la mañana del jueves, se secuestraron teléfonos celulares que serán incorporados a la causa como prueba. Las diligencias forman parte del avance de la investigación penal que instruye la fiscalía interviniente.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó que “este hombre instaba a que le pase al gobernador lo que le pasó al candidato a presidente colombiano (Miguel Uribe Turbay). La amenaza es directa por lo que está escrito”, y señaló que la pesquisa prosiguió a través de la División Delitos Telemáticos y la fiscalía a cargo del Dr. Mariano Fernández, que solicitó la detención y el allanamiento.

Agüero Gamboa agregó que el detenido “por el momento no tiene antecedentes penales” y precisó que la investigación continuará para “investigar su entorno”. El caso permanece en trámite judicial mientras se analizan los dispositivos incautados y se espera la incorporación de las pruebas técnicas al expediente.