Un incendio de gran magnitud se registró anoche, alrededor de la 1:00, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 13 y 16 del barrio Cervecero. Personal de monitoreo de Las Talitas alertó sobre el siniestro, cuyas llamas llevaron a evacuar a los transeúntes y a perimetrar la zona para garantizar la seguridad.

Rápidamente, actuaron bomberos voluntarios de Las Talitas. En el lugar también colaboraron efectivos policiales, motoristas de Tránsito y personal de Guardia de Seguridad. Afortunadamente, el saldo fue solo de daños materiales. La vivienda pertenece al señor Juan Gabriel Hladki, de 69 años de edad, quien no sufrió lesiones físicas. Las causas del incendio se investigan.