A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que el humo no afectó la circulación en la ruta 306 ni representó un riesgo inmediato para las viviendas cercanas.

La rápida respuesta de brigadistas de Defensa Civil, en coordinación con el propietario de la finca y su personal, permitió contener las llamas antes de que se propagaran hacia otras plantaciones. También colaboró una cuadrilla de bomberos voluntarios del departamento Leales.

El Ministerio Público Fiscal, a través del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), tomó intervención en el caso y realizó pericias en el lugar para determinar si el siniestro fue causado de forma intencional o por negligencia.

Desde la finca afectada recordaron que el establecimiento cuenta con certificación LOCALGAP, que prohíbe expresamente el uso del fuego en labores agrícolas, conforme a las exigencias de la Secretaría de Medio Ambiente.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar de forma inmediata cualquier foco ígneo en zonas rurales, ya que una intervención temprana es clave para evitar consecuencias más graves. Además, remarcaron que la Justicia seguirá adelante con la investigación para identificar a los posibles responsables.

Este nuevo caso se suma a una preocupante seguidilla de incendios rurales en la provincia, que no solo comprometen la producción agrícola, sino que también representan un serio riesgo ambiental y comunitario.