Un incendio declarado en la mañana del lunes en la finca San Jorge, situada en El Cortaderal, departamento Leales, movilizó a las autoridades locales y provinciales. El foco afectó cerca de tres hectáreas de restos de caña en terrenos que se encuentran en venta. Por prevención se recorrió la zona para descartar riesgos para los vecinos y, en el momento del siniestro, no fue posible localizar al propietario del predio.

Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal realizaron en el lugar el relevamiento de datos, la toma de muestras y las pericias técnicas correspondientes. El material secuestrado será remitido a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que encabeza la investigación. Defensa Civil y Bomberos fueron alertados por el MPF y personal de la comisaría de Quilmes interviene para garantizar seguridad y asistencia en el operativo.

La Unidad Fiscal ordenó además la actuación de la división de Criminalística y el procedimiento fue supervisado por el comisario general Carlos Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este. Desde el Ministerio Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito ambiental y se investiga con rigor, e instaron a la ciudadanía a denunciar estos hechos de forma anónima al número 381.319.5131.