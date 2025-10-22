Se trata de un terreno que pertenece al gobierno provincial que se encuentra en Banda del Río Salí y estaba siendo ocupado ilegalmente por personas. En un trabajo conjunto entre organismos del Estado provincial y municipal, lograron recuperarlo y lo cedieron a la Policía que continuará con su proyecto de creación de un área investigativa.

De esta manera, se llevó a cabo un simbólico acto en el que se firmó el acuerdo que permitirá a la Policía tomar posesión del lugar. Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra; el asesor ministerial, Sergio Sobrecasa; jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, respectivamente; director de la Unidad Ejecutora de Protección de Patrimonio de la provincia (perteneciente a la Fiscalía de Estado), Víctor Hugo Vitale y representantes de la municipalidad Banda del Río Salí: el abogado Mariano Bustamante y la jueza de Faltas Sandra Clares, entre otras autoridades de la fuerza.

En este contexto, el ministro de Seguridad, señaló: “Este es un trabajo que se ha realizado en forma conjunta con la municipalidad de Banda del Río Salí, Fiscalía de Estado, Dirección de Catastro y la Policía donde, siguiendo las instrucciones del gobernador, en uso de su licencia, Osvaldo Jaldo, se ha recuperado este inmueble fiscal que ha sido entregado al Ministerio de Seguridad y se le va a dar un destino para continuar con la obra de la Brigada de Investigaciones en Los Vallistos”.

Mucha falta

A su turno, el jefe de Policía, expresó: “Esto es muy importante para la Policía de Tucumán, lo que está consiguiendo el Ministerio de Seguridad, articulado con el área jurídica del Gobierno, sin duda le va a hacer falta a nuestra fuerza".

"Es una decisión política muy buena y cuando hay una decisión política son estos los resultados: rápidos, que se concretan y que uno puede hacer uso para el bien de la sociedad” y declaró que la Policía continuará colaborando al área jurídica del Gobierno en lo que respecta a la recuperación de inmuebles usurpados.

Con respecto al destino que tendrá el terreno obtenido, agregó: “Estamos conversando con el área técnica de la Policía, el subjefe y el ministro para determinar que área funcionará acá pero sin dudas será una destinada a investigaciones, hay un proyecto que lo vamos a conversar con el ministro”.

A su turno, el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio de la provincia, doctor Víctor Hugo Vitale, se refirió al proceso legal de este caso: “Esto es algo que va a continuar como política de Estado en recuperar los inmuebles que largamente estuvieron usurpados. En este caso puntual se trata de una propiedad del superior gobierno que estaba ocupada por una familia colindante donde habían edificado e impedía la continuación de la obra de la Brigada. A raíz de eso la municipalidad de Banda del Río Salí nos hace llegar la denuncia y, como es dominio público del Estado, se actuó acorde a ello”.

Acciones conjuntas

Por su parte, el abogado del municipio, Mariano Bustamante hizo énfasis en las acciones conjuntas: “Celebramos este trabajo articulado que tuvo sus efectos, esto inició con un trabajo de la Dirección de Obras Públicas de la municipalidad, que tuvo a su vez, la intervención del Juzgado de Faltas y advirtiendo esta circunstancia de que existía una ocupación ilegítima por parte de un ciudadano, pusimos en conocimientos al gobierno de la provincia a los efectos de que puedan ejercer su legítimo derecho”.

Al respecto de lo que indicaba Bustamante, la Jueza de Falta municipal, Sandra Clares, agregó: “Se inició una causa contravencional en el Juzgado, se dictó la sentencia en la que se sancionaba a los involucrados por haber construido en terrenos ajenos, y se dio intervención por cuestiones de competencia y jurisdicción a la Fiscalía de Estado de la provincia”, explicó. /Comunicación Tucumán