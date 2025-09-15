Gritos, desesperación y corridas. Ese es el panorama que se vivió en las calles de Nueva Córdoba este domingo por la madrugada.

Pasadas las cinco de la mañana un grupo de jóvenes protagonizó una violenta pelea que terminó con un chico lastimado y tendido en plena calle.

Según indicó una testigo del hecho todo ocurrió a la salida de un boliche ubicado sobre la calle Rondeau al 270. A la salida de la fiesta, y por motivos a establecer, un grupo atacó con golpes y patadas a un joven quien quedó desplomado en el suelo.

La secuencia fue captada en video por vecinos de la zona. “Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató la testigo.

Acto seguido denunció que ni efectivos ni trabajadores del boliche actuaron para ayudar al joven agredido.

“La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”, aseguró.

Por su parte, desde la Policía de Córdoba informaron que recibieron diversas llamadas alertando sobre el incidente. Aún así afirmaron que cuando el móvil llegó al lugar no se presentó ninguna persona para ser entrevistada y denunciar lo ocurrido. Por el momento no hay detenidos y se desconocen informes oficiales sobre personas heridas. / eldoce.tv