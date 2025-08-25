En la noche del pasado domingo, un incidente en el sector este de la ciudad de Concepción provocó un corte generalizado del suministro eléctrico en el barrio Balbín y zonas aledañas. Según el parte policial, alrededor de las 22:30, efectivos de la Patrulla Motorizada fueron alertados por disturbios en la primera cuadra de la calle Congreso. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a vecinos que habían retenido a uno de los presuntos responsables: un adolescente de 14 años. Los demás involucrados lograron escapar.

Fuentes oficiales indicaron que un grupo de jóvenes había manipulado un transformador de energía con una caña de bambú, acción que derivó en una explosión y dejó sin electricidad a numerosos domicilios. La intervención de la policía buscó, en primera instancia, resguardar la integridad del menor retenido, en tanto la tensión entre vecinos presentes era palpable por el corte y los daños ocasionados. El adolescente fue trasladado a la comisaría local y, por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción, finalmente fue entregado a su madre.

Durante el procedimiento se recepcionaron las declaraciones de los damnificados, entre ellas la vecina que había denunciado el hecho, y se labraron las actas correspondientes. La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que continuará las diligencias para determinar responsabilidades. Por su parte, personal técnico de la empresa distribuidora de energía trabajó en el lugar para reparar el transformador y restablecer el servicio eléctrico a los vecinos afectados.