Después de dos horas de negociación, los efectivos de la Dirección Fuerzas Especiales-CERO lograron intervenir exitosamente en una situación de crisis producida este domingo en una vivienda del Barrio Villa Nueva, en Lules. Allí, un hombre, de 47 años, se encontraba atrincherado con dos armas blancas con las cuales se había autolesionado.

Al activar el protocolo por situación de crisis, uno de los efectivos, capacitado en su rol de negociador, dialogó y entabló un lazo de empatía con esta persona atrincherada -que en un aparente estado de ebriedad exigía ver a su esposa que se había retirado del domicilio-, logrando que deponga de su actitud y entregara las armas blancas. Así pudo ser asistido por el personal del Sistema de Emergencias 107 y luego ser trasladado al hospital más cercano. /Comunicación Tucumán