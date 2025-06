Un niño de 6 años, extraviado en Juan Bautista Alberdi y dos adolescentes de 15 y 19 años que eran intensamente buscados y ya se reunieron con sus familiares.

El primero de los hechos fue informado por el comisario Álvaro Barrionuevo, jefe de la comisaría jurisdiccional; este jueves cerca del mediodía en la localidad conocida como Plaza Vieja, lugar donde se encuentra una feria. Allí, una mujer de 32 años, madre de un niño de 6, denunció que había perdido de vista al pequeño, por lo que de inmediato se activó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

La pronta intervención finalizó veinte minutos más tarde, a cuatro cuadras del lugar, en cercanías de un taller mecánico, en el lugar se encontraba el pequeño en perfecto estado de salud y fue entregado a sus progenitores.

Ausentado

El segundo caso sucedió en San Miguel de Tucumán, intervino personal de la División Trata de Personas y de la Comisaría Seccional 7°, con celeridad los efectivos dieron con el paradero de una adolescente de 15 años quien se había ausentado de su hogar por varias horas.

De visita

Finalmente, una adolescente de 19 años que era intensamente buscada, luego que saliera con un grupo de amigos el domingo pasado fue encontrada ayer. Las averiguaciones realizadas por personal de la División Trata de Personas permitieron establecer que la joven había decido ir visitar a un conocido y que como no tenía celular no pudo informar donde estaba. Cabe mencionar que la muchacha declaró no haber sido víctima de delito alguno y que se encontraba bien de salud, por lo que se desactivó el protocolo de búsqueda. /Comunicación Tucumán