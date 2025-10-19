Un policía le disparó a un ladrón cuando intentó robarle: murió desangrado

El Ministerio Público Fiscal investiga un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en jurisdicción de la Comisaría V, en la zona norte de la capital.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, alrededor de las 2:00 de la madrugada, un policía de 26 años se encontraba dentro de su auto particular, estacionado en calle Uruguay al 900, acompañado por su pareja, quien también es empleada policial.

En ese momento, un hombre de 31 años se acercó al vehículo e intentó ingresar por la ventanilla, mientras amenazaba a la pareja con un arma blanca.

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y efectuó disparos disuasivos hacia el piso, aunque algunos impactaron en las piernas del agresor.

El atacante logró huir del lugar, pero colapsó pocos metros después, en calle Bolivia al 1100, donde murió desangrado.

Durante la mañana, personal del laboratorio forense y de reconocimiento médico-legal trabajó en la escena, recolectando vainas servidas y otras evidencias.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, quien ordenó la demora del efectivo involucrado hasta que se determine con precisión cómo se desarrollaron los hechos.