Un procedimiento, llevado a cabo por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, culminó de manera positiva con la recuperación de una moto que habían intentado robar dos delincuentes.

El comisario Jorge Romano, jefe de la mencionada Unidad Especial detalló el hecho: “Informa a esta base operativa, el cabo Ibarra Ángel Isaías, quien cumple funciones de guardia en esta dependencia policial que, en circunstancias que él iba llegando a su domicilio, ya que se encontraba de franco de servicio, observó a dos personas que, mediante el uso de armas de fuego, despojaban de una motocicleta a una víctima y de manera inmediata, intervino”.

El efectivo logró impedir que se concretara el asalto, pero los malhechores, a bordo de otro rodado, se dieron a la fuga a gran velocidad perdiéndose rápidamente de vista. “Luego de recuperar el bien, se aproximó a la víctima, realizó toda la contención necesaria y pidió apoyo a todos los móviles en circulación que se encontraban en el lugar”, continuó relatando Romano.

La víctima fue trasladada a la sede policial para asentar la correspondiente denuncia sobre el ilícito y la Unidad Fiscal, a cargo del caso, ordenó que el biciclo sea restituido a su propietaria. “La investigación continua, nos encontramos realizando tareas investigativas por la zona con el fin de obtener información o datos que nos lleven a dar con estos sujetos” sentenció el comisario, quien se encuentra abocado a poner a los responsables tras las rejas. /Comunicación Tucumán