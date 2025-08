Según fuentes policiales, el hecho se registró en calle Perú, entre Ricardo Rojas y Constitución, donde al menos un centenar de simpatizantes del equipo tucumano protagonizaron un altercado con personal de seguridad. La situación se desató cuando los uniformados les solicitaron que abandonaran el sector al detectar que no portaban boletos válidos —aunque aún no se confirmó si se trataba de entradas apócrifas o si directamente no tenían—.

Lo que comenzó como una discusión verbal escaló rápidamente a una agresión física. Los hinchas comenzaron a lanzar objetos contra los agentes, provocando lesiones al cabo primero Sebastián Guzmán (40), perteneciente al Cuerpo y Guardia de Infantería. El efectivo recibió un corte en la nariz y múltiples golpes en el rostro, especialmente en el ojo izquierdo, según consta en el parte médico.

Ante la gravedad del episodio, otros móviles de la fuerza, apostados en los alrededores del estadio, acudieron rápidamente para contener la situación y brindar apoyo. Guzmán fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica.

Los disturbios no se limitaron al exterior del estadio. Dentro del campo de juego, también se vivió un momento tenso cuando simpatizantes de San Martín arrojaron objetos —entre ellos, cubos de hielo y vasos— hacia el campo, mientras Marcos “Huevo” Acuña, jugador de River, se disponía a ejecutar un córner. La situación se tornó tan crítica que incluso los propios futbolistas del equipo tucumano intervinieron para calmar a su parcialidad y permitir que el partido continuara.

Hasta el cierre de la jornada, no se habían reportado personas detenidas ni identificadas por el ataque al efectivo policial. Las actuaciones judiciales están en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, y se analizan imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del violento episodio. /ElLiberal