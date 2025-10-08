Un presunto sicario relacionado con Pequeño J se encuentra prófugo por el triple crimen narco

La Justicia intensifica la búsqueda de David Manzur, conocido como “El Loco”, señalado como uno de los principales sospechosos del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda. Fuentes judiciales lo ubican como un presunto líder narco que operaría en la zona de La Matanza; su aparición en testimonios y declaraciones de varios imputados lo colocan en el centro de la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos en una vivienda de Florencio Varela.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, orienta la pesquisa hacia Manzur tras nuevas imputaciones y la detención de otros involucrados. Entre los testimonios que lo mencionan figura el de Víctor Sotacuro, detenido en Bolivia y señalado por la Justicia como quien habría manejado un vehículo de apoyo. Sotacuro declaró que fue contratado por el denominado “Loco David” para realizar viajes la noche en la que ocurrieron los crímenes.

Manzur, de nacionalidad peruana y con domicilio reportado en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, es descripto por investigadores como un “transa” dedicado a la venta de estupefacientes al menudeo, con presuntos vínculos con bandas que operan en el sur del Conurbano bonaerense. Esa conexión con el narcotráfico, según fuentes del expediente, alimenta la hipótesis de un ajuste de cuentas que podría explicar la violencia que culminó con la muerte de las tres jóvenes.

La instrucción sumó hasta el momento nueve imputados y continúa recabando pruebas para confirmar responsabilidades y localizar al prófugo. Las autoridades nacionales y provinciales coordinan medidas de rastrillaje y comunicación internacional ante la posibilidad de que Manzur haya intentado cruzar fronteras, mientras la comunidad aguarda avances en una causa que conmueve a la región.