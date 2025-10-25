Un taxista de 60 años, identificado como Héctor Hermosa, falleció tras sufrir una descompensación mientras permanecía dentro de su vehículo durante el intenso temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano hacia el Río de la Plata, donde el automotor quedó atrapado por el agua.

Bomberos que realizaban tareas de evacuación lo hallaron inconsciente dentro de su Chevrolet Aveo y solicitaron la intervención del SAME, cuyo personal constató el deceso en el lugar. El fuerte episodio de lluvia dejó registros que superaron los 100 milímetros en pocas horas y motivó la emisión de una alerta naranja por precipitaciones intensas y continuas. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra, donde las calles permanecieron anegadas y se registraron dificultades severas para la circulación y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Personal de Bomberos intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, pero los equipos médicos del SAME no pudieron revertir la situación. Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar si la descompensación del conductor estuvo vinculada a las condiciones de estrés y la imposibilidad de abandonar la arteria anegada por el avance del agua. El tránsito en la Avenida General Paz y sus colectoras permaneció restringido por la acumulación de agua y los operativos de emergencia.

El temporal también provocó vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h, daños en el tendido eléctrico y cortes que afectaron alrededor de 16.000 hogares en zonas como Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.