Un tucumano falleció en un accidente en Mendoza

Un hombre tucumano identificado como Miguel Corbalán, de 38 años y oriundo de Concepción, murió este domingo por la mañana tras un brutal accidente vial en San Rafael, Mendoza. El siniestro vial dejó además a tres jóvenes heridos.

Corbalán residía actualmente en Mendoza y se desempeñaba como profesor de Música en dos establecimientos educativos. Las instituciones expresaron su dolor en redes sociales y anunciaron que no dictarán clases este lunes.

La trágica colisión ocurrió alrededor de las 7:20, sobre calle Intendente Cinca al 580, cuando un Peugeot 307 perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público. La violencia del impacto fue tal que el vehículo quedó completamente destruido, con el chasis partido y la cabina colapsada.

En el automóvil viajaban, además de Corbalán, Alejo Cornejo Muñoz (22) y José Valentín Buenanueva Mazzutti (20), ambos de San Rafael, junto a un tercer ocupante aún no identificado oficialmente, quien fue trasladado de urgencia al hospital local por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

Debido a la magnitud del choque, los ocupantes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para rescatarlos.

Hasta el momento, las causas del accidente se encuentran bajo investigación y no existen cámaras de seguridad en la zona, lo que dificulta la reconstrucción exacta del hecho.