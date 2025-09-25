Una camioneta protagonizó un accidente fatal en la ruta provincial 307

En la tarde de este jueves se registró un accidente fatal de tránsito sobre la ruta 307 que conduce a los valles calchaquíes, a la altura del kilómetro 25,5.

El conductor de una camioneta Ford Ranger de color blanca perdió el control del rodado que terminó cayendo a un precipicio.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por Darío Castro, quien viajaba acompañado por su padre, Ramón Castro, ambos domiciliados en El Mollar. Este último, un hombre de 72 años, falleció cuando era trasladado en una ambulancia hasta el hospital.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que el siniestro vial provocó la pérdida de las barandas en la zona. Por lo tanto solicitaron que aquellos que transiten por el lugar lo hagan con extrema precaución.