La desaparición de Mariana Lens, una mujer de 26 años oriunda de Villa Devoto, encendió la preocupación entre familiares y autoridades en Argentina y España. Según la familia, Mariana viajó el 6 de octubre a Palma de Mallorca con la expectativa de iniciar un trabajo, pero desde el 14 de octubre no mantiene contacto directo con sus seres queridos: ese día envió su último mensaje y, poco después, borró sus perfiles en redes sociales y bloqueó números de WhatsApp e Instagram.

Ante la falta de noticias, los padres y amigos informaron la situación a las fuerzas de seguridad y denunciaron la posible participación de una red de trata de personas. La familia también realizó presentaciones ante organismos judiciales y consulares en ambos países y solicitó la intervención diplomática para acelerar la búsqueda y el intercambio de información.

La madre declaró que sospecha que Mariana pudo haber sido engañada por quienes la contactaron para trabajar y teme que esté retenida en contra de su voluntad. A la vez señaló que intentó presentar una denuncia en España mediante un tercero, pero que le fue rechazada por no conocerse la relación personal con la joven. Desde Argentina, la Cancillería confirmó que tomó intervención en el caso.

Por el momento, las autoridades continúan las averiguaciones y la familia pide colaboración a quien tenga información sobre el paradero de Mariana. Los canales oficiales solicitan aportar datos a la comisaría más cercana o a través de los consulados para contribuir a la investigación.