Una mujer fue asesinada por motochorros que la asaltaron cuando viajaba en moto con su hermana oficial de policía que también fue baleada. El intento de robo y crimen ocurrió este miércoles en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

La víctima fue identificada como Esmeralda Bustamente (23), que recibió un disparo en el pecho. Mientras que su hermana, Emilce (24), que se desempeña en la UTOI de la Policía bonaerense, recibió un balazo en su mano derecha.

Según relató la mujer policía y las imágenes grabadas por la cámara de seguridad, las dos mujeres iban en una Honda Tornado cuando pararon sobre una vereda en Carcarañá y Ruta 21. En ese momento aparecieron cuatro ladrones armados en dos motos y las asaltaron.

Emilce forcejeó con uno de los ladrones que sacó una pistola y empezó a disparar. Los motochorros se subieron a las motos y escaparon sin robar nada. /Diario Panorama