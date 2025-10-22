Un grave episodio de violencia se registró en la madrugada de este martes en la localidad de Río Colorado, donde una mujer fue detenida luego de irrumpir en la vivienda de su expareja, amenazarlo de muerte y atrincherarse con un arma de fuego.

Pasadas las 2 de la mañana, un hombre de 64 años se presentó en la Comisaría de Río Colorado para denunciar que su ex pareja había ingresado por la fuerza a su domicilio, exigiéndole retomar la relación sentimental y advirtiendo que lo mataría si no aceptaba.

Según el relato del denunciante, la mujer se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se había encerrado en una habitación donde él guardaba una pistola, lo que motivó el pedido urgente de asistencia policial.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos acudieron de inmediato a la vivienda ubicada sobre la calle San Lorenzo, donde encontraron a la mujer atrincherada y profiriendo amenazas contra su ex pareja. En medio de una fuerte crisis, también expresó su intención de quitarse la vida si el hombre no accedía a su reclamo.

Tras intensos minutos de negociación, el personal policial logró que la agresora depusiera su actitud, entregara el arma y saliera del cuarto. Finalmente fue reducida y trasladada a la sede policial, donde quedó aprehendida por disposición de la Justicia.

Las autoridades informaron que se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes y que el hombre resultó ileso, aunque visiblemente afectado por el episodio,