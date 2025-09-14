Una pelea entre amigos terminó con un joven asesinado

Un joven de 24 años fue asesinado en el sur de San Miguel de Tucumán. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.

Según se pudo establecer, en la tarde del viernes 12 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, Hernán Facundo González, de 24 años, se encontraba junto a un grupo de personas en la esquina de las calles Rondeau y Gorriti de San Miguel de Tucumán, cuando se presentó un vehículo de color rojo desde el cual dispararon, hiriendo a González a la altura de la axila derecha, para luego escapar.

La víctima fue trasladada hasta el hospital Ángel C. Padilla, donde fue operada de urgencia, falleciendo en las primeras horas de este sábado.

Posteriormente, se dispuso la realización de la autopsia correspondiente, extrayéndose del cuerpo del fallecido restos de proyectiles. Durante las pericias efectuadas en la escena del hecho se halló una vaina servida y manchas pardo rojizas.

A partir de las averiguaciones llevadas a cabo se logró la detención de dos sujetos. También se secuestró el vehículo en el que se habrían movilizado los atacantes, el cual fue sometido a las pericias del caso en sede policial por parte de los expertos del ECIF.

El caso generó conmoción en el barrio, no solo por la violencia del ataque, sino porque se convirtió en el homicidio número 22 del año en Tucumán, y el primero en la capital provincial después de más de 40 días sin hechos de sangre en esa jurisdicción. La Fiscalía continúa con las pericias para determinar el móvil de la pelea que desencadenó la balacera.