Internado
Una persona fue trasladada al Centro de Salud tras el incendio en el depósito de aceite
Se trata de un hombre de 45 años quien presenta lesiones por quemaduras en la zona del tórax.
Un incendio se produjo en la tarde de este miércoles en un taller industrial ubicado en Cangallo y avenida Alem, al sur de San Miguel de Tucumán.
En el mencionado lugar había tanques de aceite que se prendieron fuego. Distintas dotaciones de Bomberos (de la Policía, Yerba Buena y El Manantial) trabajan en el lugar para sofocar las llamas.
Habría tres inmuebles cercanos que resultaron damnificados por el fuego.
Además, se conoció que cerca de las 18:50 horas ingresó al Hospital Centro Salud, un hombre de 45 años que presentaba lesiones por quemaduras (en un 40%) en la zona de el tórax.