Un incendio se produjo en la tarde de este miércoles en un taller industrial ubicado en Cangallo y avenida Alem, al sur de San Miguel de Tucumán.

En el mencionado lugar había tanques de aceite que se prendieron fuego. Distintas dotaciones de Bomberos (de la Policía, Yerba Buena y El Manantial) trabajan en el lugar para sofocar las llamas.

Habría tres inmuebles cercanos que resultaron damnificados por el fuego.

Además, se conoció que cerca de las 18:50 horas ingresó al Hospital Centro Salud, un hombre de 45 años que presentaba lesiones por quemaduras (en un 40%) en la zona de el tórax.