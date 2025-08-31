Un incendio en la vía pública generó alarma entre los vecinos, aunque por fortuna no se registraron heridos. Según relató la conductora, una funcionaria de 46 años, circulaba por calle Arturo Illia cuando, al llegar a la intersección con Posadas, percibió un fuerte olor a combustible. Sospechando una pérdida de nafta, estacionó al borde de la calzada. Al intentar descender, las llamas ya envolvían la parte delantera de la camioneta.

La mujer pidió ayuda a los vecinos, quienes solicitaron de inmediato la intervención de los bomberos. El cuerpo de Bomberos llegó en forma rápida y logró controlar el fuego, evitando su extensión a viviendas y otros vehículos. La presencia de las llamas en una esquina concurrida provocó preocupación entre residentes y transeúntes, que siguieron con nerviosismo el operativo.

A pesar del susto, no hubo personas lesionadas ni inmuebles afectados; sin embargo, el vehículo sufrió daños materiales de consideración. La Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Ángel Belluomini, dispuso la intervención de peritos de Criminalística para realizar fotografías y planimetría en el lugar del siniestro.

Finalizadas las labores en el sitio, el rodado fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde continuarán las pericias para determinar las causas del incendio. /Contexto