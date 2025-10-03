En un operativo coordinado, la Policía de Tucumán realizó 33 allanamientos en la capital y en los municipios de Yerba Buena, San Pablo y Lules, con el despliegue de aproximadamente 500 efectivos, 150 móviles y apoyo aéreo. Las medidas, ordenadas por la Fiscalía en lo Criminal a cargo del doctor Mariano Fernández, se enmarcan en una causa por abuso de arma de fuego vinculada a un tiroteo ocurrido la madrugada del 21 de septiembre durante una fiesta en Tafí Viejo.

El comisario general Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, explicó que las tareas fueron realizadas en conjunto con la Dirección General de Investigaciones y el Departamento de Inteligencia Criminal. "Todo esto fue autorizado por la Fiscalía en lo Criminal a los fines de ingresar a los inmuebles; afectamos aproximadamente 500 efectivos y 150 móviles, además de motoristas", afirmó Beltrán antes del ingreso a las viviendas.

Al término de los procedimientos, Beltrán detalló los resultados: "Hoy se llevaron a cabo una treintena de medidas de allanamiento a raíz de una causa por abuso de arma de fuego que se viene trabajando desde hace 10 días... se procedió al secuestro de municiones de distintos calibres, armas de fuego y 5 kilogramos de marihuana conocida como creepy y 80 bochitas de cocaína".

Fuentes judiciales y periodísticas señalan que la pesquisa conecta episodios de violencia en torno a la barra brava de San Martín, entre ellos un ataque a Facundo Ale en diciembre pasado y la colocación de una bandera acusatoria en la tribuna. En las últimas semanas, la tensión creció tras la detención de una persona por transporte de droga y la circulación de denuncias internas que, según allegados, habrían facilitado intervenciones policiales.