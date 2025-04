La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó a cabo un allanamiento este miércoles en una vivienda de calle Turín al 4200, en barrio Matheu de la ciudad de Rosario. El procedimiento fue resultado de una investigación por el robo de luminarias LED del alumbrado público, dispositivos que habían sido recientemente instalados por la Municipalidad de Rosario como parte del plan de renovación urbana.

Gracias al sistema de geolocalización incorporado en estos artefactos, los investigadores pudieron rastrear su ubicación exacta y solicitar la intervención judicial correspondiente.

Tecnología clave: el GPS permitió ubicar los equipos sustraídos

El hallazgo fue posible gracias a que las lámparas contaban con tecnología de rastreo satelital. Según indicaron fuentes oficiales, la Municipalidad de Rosario había dispuesto este sistema como una medida preventiva ante reiterados robos de equipamiento urbano.

“Estas herramientas tecnológicas nos permiten actuar con rapidez y coordinar con la Justicia en tiempo real”, señaló un vocero del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

El allanamiento: vivero clandestino y detenidos

El operativo fue coordinado por los fiscales Carlos Covani y Guillermina Torno. Personal del Departamento Operativo de la PDI, Región II (Distrito Rosario), ejecutó el procedimiento en un taller mecánico ubicado en la vivienda, donde detuvieron a cuatro personas: Horacio Mauricio C. (62), Jonatan Mauricio C. (34), Mauro Joel C. (32) y Patricia Claudia C. (61).

En el lugar, se incautaron seis lámparas LED colgantes y una con balastro, utilizadas para iluminar un vivero de marihuana en pleno funcionamiento. El cultivo clandestino contaba con 39 plantas, además de frascos y bolsas que contenían cannabis procesado.

También se decomisaron tres teléfonos celulares, 200 dólares, 199 reales y más de 1.9 millones de pesos argentinos.

Reacción oficial y recuperación de bienes públicos

Desde el municipio y el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la importancia de incorporar tecnologías de rastreo a los bienes públicos. “La coordinación entre municipio, Justicia y fuerzas de seguridad fue clave para recuperar los recursos robados y evitar su uso en actividades ilegales”, subrayaron desde la cartera provincial.

Luego de ser validados por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, los artefactos fueron restituidos al municipio.

La tecnología como aliada contra el delito urbano

Este caso evidencia cómo herramientas como el GPS, aplicadas al alumbrado público, no solo disuaden el delito, sino que también permiten a las autoridades actuar con mayor eficacia. Rosario, que enfrenta desafíos de seguridad complejos, suma así un ejemplo de cómo la innovación puede colaborar en la protección del espacio urbano y la lucha contra el narcotráfico.