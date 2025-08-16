Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales de Burruyacú lograron recuperar una vaca valuada en $1.700.000.

Tras tareas investigativas enmarcadas en la causa de abigeato, pudieron dar con el paradero del vacuno que, al ser encontrado, presentaba signos visibles de maltrato y estaba famélico.

Por orden de la Justicia, la vaca fue trasladada hacia la granja de la que había sido sustraída para recibir la asistencia debida.

No obstante ello, los investigadores continúan con las averiguaciones para identificar a los malvivientes que sustrajeron la vaca y verificar si se trataría de una banda que se dedica a este tipo de delitos.