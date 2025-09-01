El pasado domingo, en un operativo realizado por la Sección “Monte Quemado”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” de la Gendarmería Nacional, se incautó un cargamento de cocaína que era transportado en un ómnibus de turismo con destino a Liniers, Buenos Aires. El control se llevó a cabo en el puesto ubicado en el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde el personal efectuó el control físico y documentológico del vehículo y de sus pasajeros, asistido por la can detectora de narcóticos “Jasy”.

Durante la inspección, el guía de la perra realizó el procedimiento habitual de juego con el animal para detectar la eventual presencia de estupefacientes; la can interrumpió su recorrido y señaló dos valijas pertenecientes a una ciudadana de nacionalidad boliviana. Ante la sospecha, los uniformados profundizaron el examen del equipaje y constataron la existencia de un doble fondo que ocultaba cinco paquetes con cocaína.

El peso total de la sustancia incautada ascendió a 8.480 kilogramos. Intervino en la causa el Juzgado Federal Nº 2, que dispuso la detención de la ciudadana involucrada y las medidas judiciales correspondientes. El procedimiento quedó en manos de las autoridades competentes para continuar con la investigación y el procesamiento del hallazgo.