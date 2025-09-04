Valijas con dobles fondos en tour de compras: secuestran 8 kg de cocaína

El personal de la Sección “Monte Quemado”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, realizó el control de un transporte público de pasajeros que se encontraba realizando un tour de compras con destino a Liniers, provincia de Buenos Aires. El ómnibus arribó al puesto de control ubicado en el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los gendarmes efectuaron el control físico y documentológico del vehículo y de sus ocupantes, asistidos por la can detectora de narcóticos denominada Jasi.

Durante la intervención, el guía del can desplegó el juego de búsqueda utilizado para la detección de estupefacientes. En ese procedimiento, el animal interrumpió su recorrido y se detuvo junto a dos valijas pertenecientes a una ciudadana de nacionalidad boliviana. Ante esa conducta, los uniformados profundizaron la inspección del equipaje y constataron la existencia de un doble fondo que ocultaba cinco paquetes con sustancia blanca. Las pruebas de campo indicaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 8,480 kilogramos.

Puestos en conocimiento el Juzgado Federal Nº 2 y las autoridades judiciales intervinientes, se dispuso la detención de la mujer implicada y el secuestro del estupefaciente para continuar con las diligencias correspondientes. El procedimiento se enmarca en los controles de prevención y combate del tráfico de drogas que las fuerzas federales realizan en corredores de transporte interprovincial y en pasos estratégicos de tránsito, con el objetivo de desarticular redes y asegurar el cumplimiento de la normativa penal vigente.