Video: destrozó una Ferrari de un millón de dólares al chocar contra una rotonda en San Vicente y salió ileso

Un espectacular accidente en la madrugada del viernes dejó completamente destruida una Ferrari valuada en alrededor de un millón de dólares. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente, un tramo que conecta el camino La Plata–Campana con la localidad de Cañuelas.

De acuerdo con información del portal Diario Sur, el conductor —identificado como Diego Martínez, de 51 años, empresario del rubro cerámico y de la construcción, y vecino de Canning— circulaba a gran velocidad en dirección a Cañuelas. En la oscuridad previa al amanecer, no advirtió la presencia de una rotonda de baja altura que sirve como enlace con la ruta 16. Al subir a la rotonda, perdió el control, salió de la calzada y terminó impactando contra el alambrado de un campo, a casi 40 metros de la ruta, frente a un destacamento policial.

A pesar de la violencia del choque, el habitáculo del vehículo quedó intacto y Martínez salió caminando por sus propios medios. Según las fuentes consultadas, llamó por teléfono para que fueran a buscarlo y abandonó el lugar antes de la llegada de la policía.

Cuando los efectivos arribaron, encontraron únicamente al propietario de un servicio de grúas, que se disponía a retirar los restos del vehículo siniestrado. No está claro si la Ferrari pertenecía al empresario o si era de otra persona; en uno de los laterales se observaba el calco de uno de los concesionarios de autos de lujo más importantes del país.

La investigación quedó en manos de la fiscal Karina Guyot, de la UFI de San Vicente, quien ordenó peritajes para establecer las circunstancias del hecho y la velocidad a la que circulaba el automóvil al momento del impacto.