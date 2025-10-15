Video: motochorros atacaron y arrastraron a una mujer para robarle la cartera en Lomas de Zamora

Un brutal robo ocurrió ayer por la tarde en Lomas de Zamora. Dos motochorros atacaron a la empleada de una inmobiliaria en una zona muy transitada para robarle la cartera. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

El ataque ocurrió a eso de las 15.30 en Colombres al 200, entre Italia y España, justo en frente de una importante confitería y a una cuadra y media de la avenida Meeks. Las autoridades investigan si la víctima estaba marcada por los delincuentes.

En las imágenes se observa el momento en el que dos ladrones a bordo de motos suben a la vereda y sorprenden a la mujer por detrás.

Dos de ellos bajaron e intentaron arrebatarle la cartera, pero ella se resistió y terminaron arrastrándola por la vereda hasta sacarle sus pertenencias. Todo pasó frente a la mirada de una joven que estaba muy cerca de ella.

Según indicaron los vecinos, la víctima es una empleada de una inmobiliaria que al momento del robo estaba esperando a unos clientes en la puerta de un edificio para mostrarles un departamento.

Después de cometer el delito, los ladrones escaparon hacia la avenida Meeks y hacia el sur. Ahora, las autoridades buscan determinar si el hecho ocurrió de forma aleatoria o si venían persiguiendo a la mujer. Para ello, analizan las cámaras de seguridad de la zona y la ruta que siguieron los delincuentes. La investigación continúa.