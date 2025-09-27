Un hombre sufrió un violento intento de robo cuando dos delincuentes en moto lo interceptaron y le dispararon a la cabeza a corta distancia en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 19.30 en la esquina de Aguado y Soler. Una cámara de seguridad privada registró el episodio.

Las imágenes muestran que la víctima se desplazaba en moto cuando los dos motochorros se le cruzaron y lo frenaron en la calle, con la intención de robarle el vehículo. Uno de los asaltantes descendió, tironeó del rodado, intentó sacarlo a la fuerza y lo amenazó de muerte con un arma.

La reacción instantánea de la víctima fue resistirse. Se negó a entregar la moto y empezó a forcejear con los ladrones. En la filmación se lo escucha gritar: “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”. En ese instante, el asaltante lo apuntó a la cabeza desde muy cerca y disparó, pero, afortunadamente, el tiro pasó a pocos centímetros del casco y no lo alcanzó.

Al momento del balazo, el motociclista cayó al piso, pero se levantó de inmediato y siguió enfrentando a los motochorros, que finalmente decidieron escapar rápidamente en la moto en la que habían llegado.

Luego, algunas personas del barrio se acercaron para asistir a la víctima y una automovilista intentó seguir a los delincuentes, mientras otros vecinos que habían escuchado los gritos activaron la alarma vecinal.

Según 0223, minutos después arribó un móvil de la Policía Bonaerense. Los residentes señalaron a ese medio que la zona “se está poniendo muy peligrosa ni bien cae el sol” y expresaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en el barrio.

No se requirió asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias, de acuerdo con lo que pudo averiguar este medio. /Infobae