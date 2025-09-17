La jefa de la División Homicidios, comisario principal Juana Estequiño, informó que en horas de la mañana de este miércoles, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de Villa 9 de Julio, en el marco de una investigación por un robo ocurrido a fines de agosto.

“En una de las medidas de allanamiento se procedió al hallazgo de sustancias prohibidas, por lo que la fiscalía que lleva la causa, declinó su autoridad, para dar intervención a la DIGEDROP y luego al Juzgado Federal”, explicó Estequiño.

“En el domicilio se secuestraron aproximadamente más de 2 kilos de picadura de marihuana y más de 110 gramos de cocaína, además de dos balanzas de precisión y cerca de 3.200.000 pesos”, detalló la jefa policial.

Los dos propietarios de la vivienda quedaron detenidos e incomunicados. “Se encontró documentación que indica que una de las propietarias de la vivienda ya había sido detenida en otra ocasión”, agregó la comisario.

Respecto de la causa principal de robo, Estequiño aclaró que “hasta el momento no se halló nada relacionado”, aunque señaló que continúa la investigación. /Comunicación Tucumán