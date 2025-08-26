Violencia por $7.000 en San Miguel de Tucumán: le dispararon 17 veces tras reclamo de deuda

El martes se conoció el relato de un episodio de extrema violencia ocurrido el 9 de junio en el barrio Costanera Norte, al este de San Miguel de Tucumán. La causa, que llegó esta semana a una audiencia de formalización, tiene como acusado a Cristian Osvaldo Artaza, de 28 años, a quien la Fiscalía le imputa haber efectuado 17 disparos contra un hombre de 34 años por una deuda de $7.000.

Según la acusación formulada por la Unidad Fiscal Criminal a cargo de Mariano Fernández, la víctima caminaba hacia la casa de su hermana poco después de las 16:00 cuando fue interceptada por dos personas a bordo de una motocicleta 110 cc. Los agresores le exigieron la devolución de dinero; la víctima intentó escapar y corrió hacia el domicilio familiar. Uno de los ocupantes de la moto le entregó a Artaza un arma de fuego, y éste realizó 17 disparos en dirección al hombre y a la puerta de la vivienda. Varios proyectiles impactaron en el ingreso y uno alcanzó la pierna derecha de la víctima, provocando una fractura expuesta de peroné. Luego, los atacantes se retiraron del lugar.

La investigación señala que sobre Artaza pesaba una orden de detención desde el 11 de junio. Tras no encontrarlo durante allanamientos, el 17 de junio se declaró su rebeldía y captura. Finalmente, fue detenido el domingo 24 de agosto en las inmediaciones de su domicilio en el barrio El Palomar de Banda del Río Salí.

Durante la audiencia de formalización, la auxiliar de fiscal Valeria Jorge calificó el hecho como grave por el uso del arma de fuego y la cantidad de disparos efectuados, y atribuyó al imputado la presunta autoría del delito de lesiones dolosas graves agravadas por el uso de arma de fuego. Por ese motivo solicitó la prisión preventiva por diez días con el fin de resguardar el proceso. El juez interviniente hizo lugar a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado de Artaza a un complejo del Servicio Penitenciario. El expediente seguirá su curso mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios para sustentar la acusación.