Volvió a funcionar el aeropuerto tras el incendio en zonas aledañas

Durante varias horas las operaciones en el Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán se vieron interrumpidas debido a un foco ígneo en zonas aledañas a la pista principal. Cerca de las 21 horas la terminal aérea volvió a estar operativa.

La intensa presencia de humo obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto y suspender varios vuelos por razones de seguridad.

A la espera de un comunicado oficial, todo indica que el incendio se originó por la quema de pastizales provocada por el hombre. Las ráfagas de viento y las condiciones climáticas potenciaron el fuego, generando una densa columna de humo que afectó la visibilidad y obligó a interrumpir las operaciones aéreas. Bomberos y personal de rescate del aeropuerto trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación.

En paralelo, durante las tareas de contención, un camión autobomba sufrió la pinchadura y posterior explosión de un neumático —que, según trascendió, no se encontraba en condiciones óptimas por su antigüedad— mientras cruzaba la pista para asistir al foco. El vehículo quedó varado en uno de los carriles, a la espera de la maquinaria elevadora necesaria para retirarlo de inmediato.