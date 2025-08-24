En la madrugada de este domingo se registró un grave siniestro vial en la intersección de las calles Quilmes y Los Sueldos, en el departamento Leales. El hecho ocurrió cerca de la 1:30 sobre la Ruta Provincial N.º 320, a aproximadamente 500 metros de la Escuela N.º 272 “Regimiento 19 de Infantería”.

El vehículo involucrado fue un Renault Clio que circulaba en sentido oeste‑este cuando, por causas que se encuentran en investigación, su conductor perdió el control y volcó a la vera de la calzada. En el automóvil viajaban cinco personas, todas oriundas del departamento Leales; según los reportes preliminares, todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Concepción, bajo la dirección de la fiscal Valeria Jorge, quien ordenó que se proceda conforme al protocolo establecido para este tipo de siniestros. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Quilmes y de la Unidad Regional Este, que realizaron las primeras actuaciones y las medidas de prevención necesarias.

Se aguardan los resultados de las pericias y las declaraciones de testigos para determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control del rodado. La causa continúa en investigación.