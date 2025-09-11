Un joven de 22 años fue aprehendido en la noche del miércoles cuando los efectivos de la División Patrulla Motorizada de Yerba Buena lo sorprendieron en el momento en que agredía físicamente a una adolescente de 16 años. El procedimiento se realizó en avenida Aconquija y Guatemala, en esa ciudad.

Los motoristas, dirigidos por el Subcomisario, Carlos Paz, trasladaron al agresor a la unidad especial, donde quedó a disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género de la III Nominación, quienes ordenaron su libertad y una medida de restricción de acercamiento en su contra en una causa abierta por violencia de género seguido de lesiones, además de solicitar sus antecedentes. En tanto, el padre de la menor no realizó la denuncia formal.

El accionar policial fue supervisado por el director General de Prevención Ciudadana, Comisario Mayor Sergio Juárez. /Comunicación Tucumán