Cristina Kirchner podría incursionar con el lanzamiento de su propio streaming

La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, podría estar dando un nuevo paso en su carrera política al lanzar su propio streaming dentro del programa “Esquina de Radio”, conducido por Sofía Caram en Radio 10. Este segmento titulado “Cristina de Radio” se propone emitirse los domingos de 14 a 16 horas, y los oyentes y espectadores podrían tener la oportunidad de escuchar y ver a la ex mandataria comentar sobre los temas más relevantes de la semana.

Se espera que el debut se realice el próximo 20 de julio, lo que podría generar una gran expectativa entre sus seguidores y el público en general. A pesar de estar cumpliendo una condena de seis años en prisión domiciliaria debido a la Causa Vialidad, Cristina Kirchner ha mantenido un perfil activo en las redes sociales. Recientemente, se la vio en un video junto a su hijo, Máximo Kirchner, donde compartieron momentos cotidianos, como cocinar huevos revueltos.

Este tipo de contenido podría ofrecer una mirada más cercana y personal de la ex presidenta a su audiencia. Se anticipa que en “Cristina de Radio”, la ex presidenta no solo compartirá su perspectiva sobre las noticias, sino que también podría abrir un espacio para el debate y la reflexión sobre asuntos que afectan al país. La posibilidad de que este programa se transmita tanto por radio como en el canal de YouTube de la emisora puede permitirle alcanzar a un público más amplio, especialmente a aquellos que prefieren informarse a través de plataformas digitales.

El nuevo proyecto de Cristina Kirchner podría ser visto como un intento de mantener su relevancia en la política argentina, a pesar de los desafíos legales que enfrenta. Con la combinación de su experiencia política y un formato moderno de comunicación, se podría dar continuidad a su legado, mientras que los oyentes podrían estar ansiosos por escuchar sus opiniones y análisis sobre la actualidad nacional.