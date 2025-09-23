El expresidente Alberto Fernández cargó contra el respaldo de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, y cuestionó la intervención extranjera en la política argentina: “ ¡¡¡DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! ¡¡Ya lo hiciste con Macri!! ¡¡Ahora lo volvés a hacer con Milei!! intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”, advirtió en su mensaje publicado en X.

Fernández apuntó directamente contra la estrategia del presidente libertario y expresó su preocupación por la dependencia de ayuda externa. “Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia”, remarcó, señalando la fragilidad del plan financiero del gobierno actual.

"Te fue a mendigar un auxilio"

El exmandatario insistió en la magnitud del problema y cuestionó el tiempo que queda de mandato de Milei. “¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”, planteó, subrayando la presión económica sobre el Ejecutivo.

Fernández también hizo referencia al rol del expresidente estadounidense en la relación financiera con Argentina durante la administración Cambiemos: “De todos modos, si Donald Trump apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”, sostuvo.

En un cierre irónico, Alberto Fernández dejó un mensaje directo sobre las negociaciones de Milei con Estados Unidos. “PD: Trump, si vas a hacer negocios con Milei, pregunta para quien es el 3%”, concluyó, sugiriendo posibles intereses financieros ocultos en el respaldo del gobierno norteamericano. /MDZOL