Ricardo Bussi responde a los dichos de Javier Milei sobre un video de campaña

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, salió a responder a los comentarios del presidente Javier Milei respecto de un video suyo que se está utilizando en la campaña electoral. En diálogo con La Gaceta, Bussi se mostró imperturbable ante las críticas: "Es la forma de expresarse de él, se refiere en términos muy duros a todo el mundo, al Congreso, a todos los sectores. No me ofende, lo conozco y sé cómo es".

Ante la sorpresa porque el mandatario se haya referido a su forma de hacer campaña, Bussi admitió que no lo esperaba: "Pensé que había cosas más importantes. Nunca imaginé que dedicaría tiempo a contestarme".

Respecto del material en cuestión, el candidato aclaró la autoría y descartó el uso de inteligencia artificial: "Está hecho en la sede de Milei durante la campaña presidencial de 2023. Es un video mío, no tengo por qué pedir permiso a nadie para publicarlo. Lo hice para que la gente conozca las ideas que venimos sosteniendo hace mucho tiempo".

Bussi remarcó además su adhesión a las propuestas antes que a las personas: "No apoyo personas, apoyo ideas. Nosotros venimos militando la derecha desde hace 30 años. Ahora que ‘mi ley’ se suma a nuestra batalla, nos sentimos reconfortados".

Negociaciones partidarias y uso del material

Sobre eventuales acuerdos con Libertad Avanza, el candidato dijo que existió la intención de conformar una alianza, pero que no prosperó por decisión del otro espacio: "Hubiéramos querido conformar un acuerdo con Libertad Avanza, pero sin abandonar nuestra identidad ideológica y partidaria. La iniciativa no prosperó por voluntad de ellos, no mía".

Consultado sobre si retiraría el contenido de las redes sociales, Bussi fue tajante: "De ninguna manera. El video es mío y la fotografía es mía. No hay delito en lo que estoy haciendo. Lo puedo usar cuando quiera, no necesito pedir permiso a nadie".

Panorama electoral y económico

En relación con el contexto electoral y la situación económica del país, el candidato reconoció la adversidad de las condiciones: "Argentina no está en un buen momento, hay mucho sufrimiento y la macroeconomía no llega al bolsillo de la gente, pero creo que vamos en la dirección correcta".

Sobre la competencia por bancas, Bussi planteó su lectura de la disputa: "El periodismo se lleva dos bancas, el tercero es imposible para ellos. Estamos peleando el tercer y cuarto lugar con Roberto Sánchez. En esta recta final vamos a sacar la ventaja que necesitamos".

Finalmente, adelantó que votará el domingo por la tarde y que seguirá el escrutinio desde la sede partidaria en la calle Valcars y Córdoba.