El ministro de Economía Luis Caputo se pronunció antes de la sesión del Senado en el que se tratará el veto del presidente Javier Milei a ATN. En esa línea, consideró que durante la sesión de hoy el Congreso insistirá "en romper el equilibrio fiscal" y que "están tratando de voltearlo".

"El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia", comenzó el Ministro en su cuenta de X (ex Twitter).

Además, siguió: "Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre", reflexionó de cara a las elecciones legislativas nacionales.

Desde este jueves a las 11 horas, la oposición legislativa buscará revertir el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, se dispuso fecha -para el 2 de octubre- para tratar los dos proyectos vetados por Javier Milei que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, por financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

El proyecto busca el reparto automático a las provincias del 1% los ATN según el criterio de la Ley de Coparticipación Federal, reclamando que se deje de hacer de forma discrecional. Cuando el Senado votó el proyecto, el pasado 10 de julio, alcanzó los dos tercios con 56 votos favor y 1 en contra (Juez): hubo 15 ausencias.

En medio de la tensión cambiaria, Luis Caputo compartió un enigmático mensaje

Tras varios días de tensión cambiaria, el dólar oficial finalmente quebró el umbral superior de las bandas de flotación lo que habilita al Banco Central (BCRA) a vender divisas para intentar bajar el precio de la cotización.

En este escenario - y en la previa del debate en Congreso - el ministro de Economía compartió un enigmático tuit en el que afirmó: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando".

En detalle, el dólar mayorista cotiza a $1.474,5, por encima de la banda de flotación que se ubica en $1.474,3. En este contexto, operadores del mercado afirmaron que existió una postura de "fuerte de venta" en el mercado a $1.474,50 cercana a u$s10 millones y, si bien algunas voces de la city aseguraron que se trató a una oferta de divisas por parte del BCRA, finalmente esto fue desestimado. /ámbito