El ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció una declaración exclusiva a Cadena 3 luego de participar en una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde subrayó la importancia de las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar el domingo.

Caputo afirmó que considera a esos comicios “más relevantes” que las elecciones presidenciales previstas para 2027. “Quiero imaginar que el resultado será positivo. Los ojos del mundo están en esta elección. Creo que es importantísimo el apoyo a La Libertad Avanza, porque los ojos del mundo están mirando esta elección”, sostuvo.

Ante la atención internacional que, según él, rodea el proceso electoral, agregó: “Me impresionó el nivel de atención que hay en estas elecciones, al punto que son más relevantes que las presidenciales de 2027, porque el mundo quiere ver que los argentinos ratifiquen el rumbo, porque en el mundo saben que es el correcto”.

En relación con la volatilidad de los mercados y la incertidumbre previa a los comicios, Caputo intentó llevar tranquilidad al asegurar que no habrá cambios inmediatos en la política económica: “El lunes no va a pasar nada: no habrá ningún cambio. A la gente le hacen creer que habrá cambio de régimen en lo cambiario. Lo vivimos tres veces en estos 20 meses. Esta es la cuarta. Es otra trampa más”.

Las declaraciones del ministro ponen de relieve dos ejes centrales: la percepción oficial de que la votación legislativa es un termómetro tanto doméstico como internacional sobre la continuidad del modelo económico, y el intento de desactivar temores sobre eventuales sobresaltos cambiarios tras los comicios.